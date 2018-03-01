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Американское правительство выступило с ультиматумом для Варшавы: до тех пор, пока кризис польско-израильских отношений не будет разрешен, представители польских властей не смогут встретиться ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, ни с другими представителями американских правительственных кругов, сообщает Onet.pl.

Источники издания, связанные с польскими дипломатическими кругами, сообщают, что все встречи на высшем уровне были заморожены, а требования США вполне однозначны, передает 112 Украина.

Начиная с мая, Польша на месяц перенимает главенство в Совете Безопасности ООН. В связи с этим президент Анджей Дуда и премьер-министр Моравецкий должны были совершить рабочие визиты в США. Эту поездку МИД Польши относил к самым важным дипломатическим событиям года и приложил значительные усилия для того, чтобы организовать встречи с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом. Однако в связи с кризисом в польско-израильских отношениях из Белого дома поступил сигнал.

«В деликатной манере американцы сообщили нам, что с организацией встреч с высшим руководством США возникнет проблема», - сообщает источник.

Польские СМИ также напоминают, что не так давно, в начале февраля, президент Дуда совершал визит в Южную Корею в связи с Зимней Олимпиадой и пытался встретиться с находящимся там же вице-президентом США Майком Пенсом, однако организовать встречу так и не удалось.

Официальных комментариев польских властей пока не поступало.

Напоминаем, польско-израильские отношения значительно ухудшились из-за принятия Польшей закона об Институте национальной памяти. Сегодня, 1 марта 2018 года, он вступает в силу.
ForUm

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