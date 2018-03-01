В Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

По данным издания, для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а. «Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу. Однако тот сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию. В ходе опознания курьер узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления», – говорится в сообщении.