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Неизвестные украли бюст Леси Украинки c фасада здания музея поэтессы в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.

«3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы», - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

Отмечается, что украденный бюст писательницы и памятная доска уникальны в своем роде, составляют единую композицию и выполнены из бронзы.

Напомним, в феврале в Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины, украв с памятника бронзовые гирлянды.
ForUm

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