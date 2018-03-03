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Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины, сообщил Белый дом.

В сообщении пресс-службы говорится, что, поскольку ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год, передает РИА Новости.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Напомним, 26 января Соединенные Штаты Америки распространили санкции на 9 российских компаний, еще по 12 санкции уточнили. Кроме того, в санкционный список внесли 21 имя, в том числе замминистра энергетики РФ Андрея Черезова. Под новые санкции попали россияне и компании, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым.

 
ForUm

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