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В Соединенных Штатах Америки ввели санкции против ряда российских энергетических компаний и физлиц из-за агрессии РФ против Украины.

Список попавших под санкции частных лиц и предприятий опубликован на сайте Минфина США, сообщает УНИАН.

Санкции введены против заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента Минэнергетики Евгения Грабчака, главы инжиниринговой компании «Технопромэкспорт» и многих дочерних компаний нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз».

Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.
Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР.

Санкциями запрещены частные инвестиции в сумме более 10 млн долл. в российские приватизационные сделки и ограниченны инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долл. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».
ForUm

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