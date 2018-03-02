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Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропов, а также в попытке их контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили в особо крупных размерах психотропное вещество – амфетамин.

«Чтобы реализовать преступные намерения, мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики», - сообщили в прокуратуре.

Незаконному перемещению амфетамина через таможенную границу помешали сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в области и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины

По заключению экспертов содержание запрещенных психотропных веществ в изъятых таблетках составляет почти 92 кг.
ForUm

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