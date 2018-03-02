В субботу, 3 марта, в результате воздействия активного циклона в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.

Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Киевлян призывают по возможности не пользоваться частным авто, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.

Как сообщал ForUm, сильный снег и метели ожидаются также в ряде областей Украины.