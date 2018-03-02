также в разделеОбщество
Похищенных ФСБ РФ пограничников вернули в Украину 28
В Украину запретили ввозить книги Задорнова 31
Из Украины выдворили очередного «вора в законе» 35
Суд смягчил Коханивскому меру пресечения 15
Госдеп одобрил продажу Украине Javelin 51
Наблюдатели ОБСЕ заметили возле границы с РФ фургон с «грузом 200» 48
1 марта. Картина дня 97
Лидер союза венгров Закарпатья: Теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» 43
Порошенко: Рада должна создать антикоррупционный суд весной 26
Апелляционный суд отказался отстранять Гаврилову от должности 40
Князев: Без изменений в УПК правоохранительная система будет парализована 81
СМИ: НАБУ обыскало кабинет судьи Линника, который отпустил Крысина 35
Крымскотатарскому активисту дали два года условно за пост в соцсети 29
СМИ: Сын замминистра образования участвовал в разбойном нападении 61
Рада обнародовала поименный список украинских политзаключенных 44
Насиров показал декларации с доходом в 6 гривен 133
Суд разрешил заочное расследование в отношении Поклонской 58
Главу РГА на Киевщине и его зама задержали на взятке в 1,3 миллиона 41

В субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сильный снег и метели, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, сильный снег, метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, сильный снег с дождем – в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях, налипание мокрого снега и гололед ночью – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

В ГосЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги