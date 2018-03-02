Национальный банк Украины смягчил ряд административных ограничений относительно вывода бизнесом валюты за границу и частичной продажи валютной выручки, сообщает пресс-служба НБУ.

Данные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 1 марта №19 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Они вступают в силу с 3 марта.

Так, регулятор расширил для иностранных инвесторов возможность репатриировать дивиденды за корпоративные права и акции, начисленные за 2017 год.

До сих пор инвесторам можно было оплатить за границу в иностранной валюте дивиденды, начисленные только за период до 2016 года включительно. При этом суммы таких платежей были ограничены установленными лимитами (для дивидендов за 2014-2016 гг. - до 5 млн долл. США в месяц, для дивидендов за период до 2013 г.. Включительно - не более 2 млн долл. США в месяц).

Отныне украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до 7 млн ​​долл. США в месяц независимо от периода, за который начислены такие дивиденды.

Также Национальный банк расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте.

Теперь резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита 2 млн долл. США (для одного резидента-заемщика по кредитным договорам/договорам займов, обслуживаемых в пределах одного уполномоченного банка). Такое решение Национального банка даст возможность бизнесу более эффективно управлять собственными долговыми обязательствами перед нерезидентами.

Кроме того, Национальный банк расширил перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже валюты.

Теперь это требование, которое с апреля 2017 года составляет 50%, не должно будет применяться к средствам, которые компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования своего существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам. Это облегчит для украинских предприятий, прежде всего экспортеров, рефинансирование существующих обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках.