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Помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать один из новых видов российского вооружения позывным лидера боевиков на Донбассе.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос российских журналистов, сообщает Украинская правда.

«Я вот хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения», - сказал он.

 


 

 

На вопрос, есть ли у него вариант названия, Сурков ответил: «Да, - «Гиви». Есть такой герой Донбасса. Я думаю любой из этих комплексов можно назвать «Гиви».

Как известно, Минобороны РФ запустило голосование для россиян по выбору имен для новых образцов оружия.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты со сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке 2017.

Суркова называют идеологом проекта «Новороссия», заключающегося в отделении юго-восточных регионов Украины и Крыма.
ForUm

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