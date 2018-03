Помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать один из новых видов российского вооружения позывным лидера боевиков на Донбассе.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос российских журналистов, сообщает Украинская правда.

«Я вот хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения», - сказал он.

Putin aide Surkov actually suggested calling one of the new nukes after Donetsk fighter Givi. And some of you think these are breakthrough, smart weapons... pic.twitter.com/aM2EyBVF3p