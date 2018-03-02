На сегодняшний день четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести», – написал он.

Напомним, 2 марта в Харьковской области на КПП «Гоптовка» состоялся обмен двух похищенных на границе с Россией украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух сотрудников ФСБ РФ.