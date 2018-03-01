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Международные резервы Национального банка на 1 марта составляют 18,5 млрд долларов.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

«Международные резервы сегодня составляют 18,5 млрд долларов», - сказал он.

Чурий отметил, что данный уровень резервов составлен с учетом интервенций НБУ по покупке инвалюты, которые он проводит практически каждый день.

Напомним, международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года составили 18 442,74 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным.

 
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