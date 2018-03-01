Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств с просьбой осудить политические репрессии Российской Федерации и помочь освободить политических заключенных – граждан Украины и обнародовала их поименный список.



За принятие обращения (регистрационный номер 8064) проголосовали 241 народных депутатов. Так, парламент Украины призывает парламенты иностранных государств усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

ВР призывает осудить «преследование оппонентов оккупации, в том числе путем незаконного заключения и осуждения общественных активистов по безосновательным и/или сфальсифицированным обвинениям в совершении преступлений», сообщает УНИАН.

Также Рада призвала использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении РФ с целью немедленного освобождения заложников, захват которых был вызван вооруженной агрессией России против Украины, а также освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ.

В частности, в обращении названы фамилии более 50 граждан Украины, среди которых, Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Валентина Выговского, Руслана Зейтуллаева, Ферата Сайфуллаева, Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Теймура Абдуллаева, Глеба Шаблия, Алексея Стогния, Николая Шиптура, Эмиля Минасова, Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Кязима Аметова, Руслана Трубача, Исмаила Рамазанова, Евгения Каракашева.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот России с требованием освободить находящихся там украинцев.