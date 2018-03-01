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Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днипро, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено», - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены 2 тыс. 413 чел. и 1 тыс. 705 ед. техники, из них от «Укравтодора» 1 тыс. 921 чел. и 1 тыс. 558 ед. техники, от ГосЧС 492 чел. и 147 ед. техники.

В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Аэропорты работают в штатном режиме.

В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой – 42, Черкасской – 23, Николаевской – 23, Одесской – 20, Днепропетровской – 16, Харьковской – 15, Херсонской – 13, Запорожской – 9, Сумской – 8 и Киевской – 5.

 
ForUm

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