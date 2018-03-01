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В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Украинская правда.

По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в «серой зоне» Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

«Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию», - заявил Хуг.

Он сказал, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганщины.

Представитель миссии напомнил, что согласно Минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

«За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороны, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия», - отметил Хуг.

Как сообщал ForUm, 31 января военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находилось в «серой зоне» на линии разграничения. 
ForUm

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