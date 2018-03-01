Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе двух членов судейской коллегии – девятой по счету.

Об этом сообщил адвокат Александр Тананакин, передает Укринформ.

«Защита обвиняемой заявила об отводе председательствующего судьи Дениса Чижиченко и запасного судьи Натальи Васильевой. Дело в том, что Чижиченко уже участвовал в деле как следственный судья, а Васильева – переселенец из зоны АТО. Учитывая инкриминируемые Штепе преступления, есть сомнения в объективности судьи. Оба ходатайства удовлетворены», - отметил адвокат.

По его словам, отводы получили судьи девятой по счету судейской коллегии, считая с 2014 года.

«В итоге, слушание дела начнется сначала», - добавил адвокат.

По его словам, новая дата судебного заседания будет установлена только после того, как состоится перераспределение материалов криминального производства.

Напомним, 22 января Октябрьский райсуд Харькова, назначенный Апелляционным судом Харьковской области для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, так и не избрал для нее меру пресечения, хотя прежняя – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом – закончилась 13 января. Дело в том, что председательствующий судейской коллегии Владимир Курило взял самоотвод: его отец, тоже судья, уже принимал участие в рассмотрении дела Штепы.

По словам адвоката Александра Шадрина, сразу после отвода судьи Штепа уехала в Славянск, поскольку «до решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома».

17 января Апелляционный суд Харьковской области избрал для рассмотрения дела Штепы Октябрьский райсуд Харькова. Это 4-й по счету суд, где дело Штепы рассматривают с самого начала в 5-й раз.

Защита Штепы сомневается, что судебный процесс продвинется: в марте-апреле по указу Президента Украины все районные суды будут ликвидированы, вместо них создадут окружные суды, и Апелляционному суду Харьковской области придется вновь решать вопрос о подсудности дела Штепы. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и создании террористической группы.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.