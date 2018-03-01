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В Словакии секретарь правительственного совета безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра Мария Троскова уходят в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Кучака. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Dennikn.sk.

По данным издания, двое близких соратников премьер-министра Роберта Фицо – его помощник Троскова и начальник отдела безопасности правительства Ясан – оставляют свои должности из-за скандала по поводу их связей с итальянцем Антонином Вадалом, который, согласно результатам расследования убитого журналиста, является членом «калабрианской» мафии.

«Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Вместе с тем, поскольку наши имена насильно используются в борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили оставить наши должности в правительстве до окончания расследования этого дела», - говорится в совместном заявлении.

Напомним, в отставку уже подал министр культуры Словакии Марек Мадарич.

Журналист-расследователь Ян Кучак был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировой в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство готово выплатить 1 млн евро за информацию, которая поможет расследованию.

Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке Словакии. 
ForUm

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