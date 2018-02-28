Спасатели нашли двух киевлян, пропавших еще 25 февраля в районе Драгобрата.

По данным ГосЧС, вчера, 27 февраля, в 22:20 в оперативно-спасательную службу поступила информация, что в районе долины Драгобрат Раховского района Закарпаття, во время катания на лыжах, потеряли ориентир на местности и заблудились двое туристов, жители Киева. Об этом в Службу спасения сообщила мать пропавшего 34-летнего мужчины. Женщина рассказала, что связь с сыном оборвалась 25 февраля, после того как он вместе со спутницей на поднялись на подъемнике и отправились кататься на лыжах.

В поисково-спасательной операции участвовало 17 человек, две единицы спецтехники и ратрак.

Поскольку с заблудшими не было никакой связи, и никто не знал хотя бы ориентировочного их места нахождения, то группы начали одновременно проводить поисковые работы в трех направлениях.

Сегодня, 28 февраля, в 11:30 одна из групп ясинянских горных спасателей нашла заблудившихся жителей столицы в районе долины Урда. Киевляне находились в домике пастухов и ждали помощи. Состояние здоровья пары удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждались.