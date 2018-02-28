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Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, сообщил член МОК и почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев.

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил он Тарпищев, сообщает РБК.

«МОК восстановил членство ОКР», — заявил пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин также подтвердил, что МОК восстановил членство ОКР. «Да, слышал. Я только двумя руками за. Лучше худой мир, чем хорошая война. Я сильно переживал, мне бы хотелось, чтобы вся эта история (с допингом) уже закрылась, тем более многие обязательства мы выполнили и поняли, что никакого системного допинга у нас в стране нет. Нужно двигаться вперед», — отметил Созин.

Напомним, в декабре 2016 года Международный олимпийский комитет опубликовал решение, в котором говорится о приостановлении членства РФ в организации и обязательстве России уплатить штраф.
ForUm

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