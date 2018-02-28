В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Как сообщают «Наші гроші», об этом свидетельствуют документы из делового и имущественного реестров Италии.

Вилла насчитывает 26 номеров в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тыс евро.

Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном.

Схема приобретения виллы ни была простой.

В 2017 году фирма «Avitalia S.R.L», владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму «Ferdico S.R.L».

03.02.2017 года «Ferdico S.R.L» получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На тот момент фирма Авакова «Avitalia S.R.L» уже на 100% владела «Ferdico S.R.L».

Перед самым слиянием владелицей «Ferdico S.R.L» стала Виолетта Амирян - дочь члена наблюдательного совета аваковского акционерного общества «Инвестор» Ашота Амирян. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором «Ferdico».

К семье Амирян главой «Ferdico S.R.L.» была Ирина Кужель, а членами совета директоров - Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник «Ferdico S.R.L.» (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова - трое из шести соучредителей общественной организации «Институт Горшенина». Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Омельченко - один из бенефициарных владельцев ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Ирина Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin. Проектом Института Горшенина является интернет-издание «Левый берег».

При слиянии с компанией «Avitalia S.R.L» уставный капитал «Ferdico S.R.L» составил 30 тыс. евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тыс. евро стал владельцем недвижимости в 774 тыс евро. При этом соответствующие изменения в итальянском реестре недвижимости по состоянию на февраль 2018 года внесены еще не были - вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на «Ferdico S.R.L».