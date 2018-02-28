В Сенат Соединенных Штатов Америки внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.



Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шеррод Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», одобренного Палатой представителей 7 февраля с.г.

Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной интернет-сети.

В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО. Соавторами законопроекта выступили также сенатор-республиканец Л.Грем и сенатор-демократ Е.Клобучар.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, 7 февраля Палата представителей Конгресса США поддержала 404 голосами «за» усиление сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.