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Украинский политзаключенный Олег Сенцов по-прежнему находится в колонии российского города Лабытнанги, его никуда не перевозили. Такой информацией располагает адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

«Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии», – сказал адвокат в комментарии Крым.Реалии.

Напомним, 27 февраля стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту пребывания заключенного (колония), отправитель получил ответ о том, что «получатель не содержится в данном учреждении».
ForUm

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