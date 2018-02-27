Украинский политзаключенный Олег Сенцов отсутствует в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги на Урале.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает правозащитная организация «РосУзник».

«В воскресенье переслали ФСИН-письмом несколько писем Олегу Сенцову. Сегодня из Лабытнанги пришел ответ», – говорится в сообщении.

В свою очередь сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook сообщила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, а по телефону начальника колонии никто не отвечает. «Приступаем к поискам», – написала она.



Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.

В октябре 2017 года Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

14 февраля сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он впервые позвонил домой из тюрьмы в городе Лабытнанги.