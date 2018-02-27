За восьмую неделю 2018 года корью заболели 783 человека и зарегистрирован седьмой случай смерти от болезни. Об этом на брифинге «Оперативная информация о заболеваемости корью и вакцинации» сообщил генеральный директор ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» Владимир Курпита.
«За восьмую неделю нового года заболели 783 человека и это на 5% меньше, чем на прошлой неделе. Ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась. Всего за 2018 год корью заболели 5 тысяч 839 человек», - отметил Курпита.
Также он сообщил, что зарегистрирован седьмой случай смерти от болезни в Одесской области. «Новорожденный ребенок умер, поскольку мать заболела корью во время беременности», - сообщил Курпита, сообщает РБК-Украина.
По его словам, в Украину поступила дополнительная вакцина. Это 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).
Отмечается, что вакцина поступила на два месяца раньше запланированных сроков.
Представитель Минздрава добавил, что в Украину доставляют вакцину бельгийского производства «Приорикс», которая имеет государственную регистрацию.
Ранее сообщалось, что за период с 1 января по 19 февраля от осложнений кори умерли 6 человек.
Предыдущий случай смерти ребенка от болезни был зарегистрирован также в Одесской области.
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