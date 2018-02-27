В 2018 году Гослекслужба впервые за 3 года будет проверять деятельность аптек и лекарства, которые они реализуют.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, 23 февраля 2018 вступило в действие постановление Кабмина № 1104 от 18.12.2017 г. «Об утверждении перечня органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

«Это постановление фактически дает возможность в этом году начать систематические и плановые проверки аптечных учреждений, то есть деятельность аптек в полном объеме. Уже утвержден годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Гослекслужбы на 2018 год. Зато общегосударственный мораторий на проверки малого бизнеса и в дальнейшем продолжает свое действие в 2018 году», - говорится в сообщении.

«Более 3 лет аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля. То есть недобросовестные участники рынка имели основания этим реально злоупотреблять. И речь здесь идет не только о качестве или фальсификате лекарств, но и об отсутствии контроля за ценами на медикаменты. Правительство, понимая эти проблемы, сняло мораторий на проверки аптек», - отметил заместитель министра Роман Илык.

Напомним, в августе 2014 был введен мораторий на проверки малого бизнеса. Закон «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» предусматривал полный запрет всех плановых проверок, в том числе и аптечных учреждений.