также в разделеПолитика
Представление на Бакулина «зависло» в комитете ВР 23
Суд отказался отстранять Труханова 46
Гройсман: Украина из-за пиара потеряла 10 лет 91
Могилев: Сурков приезжал в Крым во время Майдана 49
Завтра Порошенко даст пресс-конференцию 47
Рада предлагает создать Министерство по делам ветеранов 31
БПП поддержит кандидатуру Смолия на должность главы НБУ 42
Парубий хочет закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО 35
В «Батькивщине» открестились от листовок со Штепой 230
Кабмин уточнил, что обязательства по СА выполнены на 63% 37
США сохранят санкции против РФ до возвращения Крыма 42
Украина получила членство в Совете ООН по правам человека 49
Парубий: Досрочных парламентских выборов не будет 86
Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков 251
Экс-канцлер Австрии признал, что получал деньги для лоббирования Украины 71
Польша не будет замораживать закон об ИНП 43
Американский генерал считает, что РФ не уйдет с Донбасса быстро и легко 87
Кучма сожалеет, что в законе по Донбассу нет ссылки на «Минск» 195

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.

Об этом он заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 с региональными СМИ, сообщает Укринформ.

«Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете? У нас осталось еще почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений», - сказал Гройсман.

По его мнению, до следующих парламентских выборов надо принять новую избирательную систему с открытыми партийными списками. В этом контексте Гройсман напомнил, что парламент принял в первом чтении «неплохой закон, который, может, будет доработан ко второму чтению».

Премьер-министр также подчеркнул, что нужны дальнейшие изменения в экономике и создание «нормальной системы жизни в стране».

«А это возможно в том числе и при поддержке украинского парламента. Поэтому задач очень много, и я планирую участвовать в следующих выборах для реализации этих задач», - отметил премьер-министр.

При этом Гройсман не уточнил, будет ли баллотироваться самостоятельно или в составе какой-либо политической силы.

Как сообщалось, на парламентских выборах 2014 Гройсман прошел в Верховную Раду по списку «Блока Петра Порошенко».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

96
Теги