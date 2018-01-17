Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против назначения на должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО Валентина Манько. Об этом он заявил во время заседания Кабмина 17 января, передает 112 Украина.

«Мне из прессы стало известно, что комиссия приняла решение о согласовании кандидатуры уполномоченного по делам ветеранов АТО некого Манько. Я категорически возражаю против этого выбора и не смогу поддержать», – заявил Аваков.

По мнению главы МВД, нужно объявить новый конкурс, поскольку во время проведения предыдущего были допущены ошибки.

Также он выразил недовольство работой конкурсной комиссии, назвав ее «серой массой».

«Надо посмотреть на сайт МВД, где он (Манько – ред.) достаточное время находился в розыске, и там некоторые еще вопросы. Надо просто открыть прессу. Это просто дискредитация государственной власти», – считает Аваков.

«Ну как можно такое решение принять?» - возмутился глава МВД.

В то же время Гройсман подчеркнул, что перед назначением Манько пройдет специальную проверку, в том числе в МВД.

«Поэтому если есть возражения, вы их выскажете, и мы на этом поставим точку», – отметил глава правительства.

Напомним, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Валентина Манько на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции 15 января.

Сейчас он является председателем общественной организации «Единый союз патриотов Украины» и советником директора государственного предприятия «Коневодство Украины».

В 2014 году он был членом «Правого сектора» и батальона «Днепр-1», которые принимали участие в АТО на Донбассе. После жалоб о том, что группа Манько занималась разбоями, грабежами и похищениями, в отношении него были открыты уголовные дела, а также он был объявлен в розыск. По состоянию на сегодня его с розыска сняли.

Напомним, Кабинет Министров объявил конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов 1 декабря 2017 года.

21 июня 2017 года Кабмин уволил Артура Деревянко с указанной должности.