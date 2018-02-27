В субботу, 3 марта, в Украине ожидается потепление после сильных морозов, которые будут преобладать на всей территории страны до конца февраля. Об этом пишет Урядовий Кур'єр со ссылкой на синоптиков.

«В ближайшие две недели весны не ждем. В этом году весна не будет сопровождаться стремительным нарастанием тепла. Установление весеннего режима погоды, то есть устойчивого перехода температуры воздуха через 0 ° в сторону повышения, в ближайшие две недели не прогнозируется», - сообщил синоптик Виталий Постриганем.

Синоптик Леонид Горбань уточнил, что устойчивое тепло установится на начало апреля.

«Устойчивый переход на плюсовую температуру просчитывается с 24 марта, и до конца месяца будет постепенное повышение температуры. Так, начиная с 23 марта, будет плюс 2-3 градуса, и каждый день будет добавляться по 2 градуса тепла, так что к концу месяца будет уже 6-7 градусов тепла. В общем, весь первый месяц весны будет прохладным... С 3 по 5 марта ожидается снег, а 7 и 9 марта – снег с дождем. С 14 по 16 марта будут дожди, затем – с 20-го по 22-е – дождь со снегом, а начиная с 23 марта и до конца месяца осадков не ожидается», - уточнил Горбань.

Напомним, в ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут сильные снегопады.