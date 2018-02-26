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В Кривом Роге полиция открыла производство из-за использования красных флагов военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов. Об этом Радио Свобода сообщили в городской полиции.

По данным полиции, производства открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

Дело расследует городской отдел полиции.

23 февраля стало известно о том, что 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях по случаю 74-летия освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен –музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов «о декоммунизации».

Однако в соцсетях пользователи выражали возмущение.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что по факту назначили служебную проверку.
ForUm

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