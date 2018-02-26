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Воздушные удары сирийских ВВС по удерживаемому повстанцами району Восточная Гута продолжились, несмотря на принятую в субботу Совбезом ООН резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии. Об этом сообщает ВВС.

Наземное наступление на Восточную Гуту началось несколько часов спустя после того, как ООН призвала без промедления ввести 30-дневное перемирие.

За неделю бомбардировок в этом районе погибли сотни человек.

В воскресенье Франция и Германия призвали Россию повлиять на сирийское правительство с тем, чтобы оно выполняло условия прекращения огня.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обратились к российскому лидеру с просьбой помочь добиться выполнения резолюции ООН о перемири в Сирии.

Эта резолюция была принята прежде всего для того, чтобы в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы можно было доставить гуманитарную помощь и эвакуировать из них раненых и больных.

В воскресенье, как сообщает Сирийско-американское медицинское общество, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом, возможно, хлором.

Среди пострадавших – мужчины, женщины и дети. По данным организации, скончался один ребенок.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым было трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут.

Они также подтверждают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута – одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции.

Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились – после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

В воскресенье авиаудары продолжились, но с меньшей интенсивностью, чем в предыдущие дни.

В ходе бомбардировок и столкновений в воскресенье погибли по меньшей мере три человека. В южной части анклава произошли столкновения повстанцев с силами регулярной армии. Одна из групп повстанцев сообщила о потерях со стороны противника.

Как сообщают повстанцы, правительственные силы пытаются наступать на город с нескольких сторон, но их удается сдерживать.

  
ForUm

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