В субботу, 24 февраля, члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию, в которой требуют 30-дневного перемирия в Сирии.

В то же время резолюция не предусматривает каких-либо обязательственных по действующим международным правом меры для поддержания режима тишины. Текст резолюции, проект которой меняли по требованию России, поддержали все 15 членов СБ ООН, сообщает Укринформ.

В документе отмечается, что перемирие должно быть введено немедленно. Это сделает возможной доставку гуманитарной помощи в те регионы, которые в ней нуждаются.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН в ходе специального заседания в четверг, 22 февраля, не смог принять проект резолюции по Сирии, предусматривающий 30-дневное прекращение огня и доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты. Принятию документа помешала Россия.

Постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.