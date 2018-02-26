В прошлом году самым прибыльным для «Укрзализныци» был поезд Киев-Москва. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

В пятерку наиболее прибыльных вошли также поезда Одесса-Москва и Киев-Санкт-Петербург. На этих направлениях «Укрзализныця» заработала 98,76 млн гривен и 20,63 млн гривен соответственно, сообщает «Экономическая правда».

В целом в прошлом году поезда дальнего следования «Укрзализныци» были крайне убыточными. Так, только за год перевозки дальнего следования принесли компании 3,575 млрд гривен убытков.

Самый большой «минус» был зафиксирован по следующим направлениям: Мариуполь-Львов, Измаил-Одесса и Киев-Рахов.

Рекордную прибыль от российского направления частично можно объяснить высокой стоимостью билетов.

Так, билет в купейный вагон (по состоянию на 1 марта. – Ред.) по направлению Киев-Москва в один конец начинается с 3,1 тысяч гривен, Одесса-Москва – 3,9 тысяч гривен.

При этом стоимость билетов по направлению Киев-Одесса и Киев-Львов, которые заняли 3 и 4 места рейтинга, составляет менее 500 гривен в один конец.

Одним из факторов популярности российского направлении может быть и тот факт, что Государственная авиационная служба Украины в 2015 году приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и Россией.

Как сообщал ForUm, с 11 декабря 2017 компания «Российские железные дороги» полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный путь в обход территории Украины.