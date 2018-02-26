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В Украине 26-27 февраля ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Так, 26-27 февраля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях – местами до 25° мороза, в южной части и на Закарпатье – до 8-13° мороза.

Утром и днем ​​27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области – сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Напомним, Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%. 
ForUm

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