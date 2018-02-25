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В тунисском порту Сфакс задержан корабль, вышедший из порта Новороссийска. На его борту находится военная техника. 

Судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун и остановилось в Тунисе для ремонта, сообщает Укринформ.

Как отмечается, оператор корабля — турецкая компания.

Во время досмотра тунисская таможня обнаружила на корабле 24 контейнера с боевыми машинами пехоты, бульдозерами, военной униформой и оборудованием спутниковой связи. Сейчас экипаж проверяют на причастность к терроризму.

Отмечается, что подозрения также вызвал нетипичный маршрут корабля: он пересек Ионическое море, чего не требуется по пути в Камерун, а затем подошел к берегам Ливии и направился в Сфакс.

 
ForUm

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