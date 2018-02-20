Соединенные Штаты чтят память погибших Героев Небесной Сотни, выражают поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии и призывают украинское правительство удвоить усилия по выполнению всеохватывающих реформ в государстве.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Государственным департаментом США в понедельник вечером, сообщает Укринформ.

«Четыре года назад на Майдане, центральной площади Киева, украинцы, которые представляли все слои населения из всех регионов страны, объединились, требуя от правительства признать выбор граждан Украины присоединиться к Европе», - отмечается в документе.

Много украинцев из Небесной Сотни отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине.

«Соединенные Штаты продолжат стоять вместе с Украиной, которая противостоит продолжающейся российской агрессии, что лишила жизни более 10 тыс. человек и заставила оставить свои дома более 1,6 млн украинцев», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что Украина «сделала важные шаги в течение последних четырех лет». Вместе с тем, отмечается необходимость «сделать еще больше», чтобы выполнить обещания, озвученные на Майдане и высвободить весь потенциал Украины.

«Соединенные Штаты призывают украинских лидеров удвоить усилия по реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы», - отмечается в заявлении Государственного департамента США.

Напомним, сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни.