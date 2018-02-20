также в разделеПолитика
Полякову и Розенблату открыли материали «янтарного дела» 21
Порошенко поручил подготовить предложения по смене формата АТО 49
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 39
Климкин: Запад не пойдет на перезагрузку отношений с РФ после выборов 58
Климкин: Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет 6-10 месяцев 78
Зеркаль: Украина не сможет удовлетворить все пожелания венгров 177
МИД: Беларусь не может направлять миротворцев на Донбасс 514
СМИ: В 2010 году Каддафи дал €4 миллиона на кампанию Тимошенко 108
Зеркаль назвала варианты рассмотрения трибуналом ООН меморандума против РФ 63
У Порошенко раскритиковали нападение на офис Россотрудничества 175
РФ выразила Украине протест из-за нападения на здание Россотрудничества 42
Представление на привлечение Бакулина к ответственности поступило в Раду 54
У Меркель раскритиковали заявление главы МИД по смягчению санкций против РФ 35
Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта 216
Украина подала меморандум в Гаагу из-за нарушения Россией морского права 369
Лавров заявил, что война в Украине – из-за НАТО 113
Названа дата допроса Порошенко по делу Януковича 52
Тиллерсон допустил новые санкции против России 53

Соединенные Штаты чтят память погибших Героев Небесной Сотни, выражают поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии и призывают украинское правительство удвоить усилия по выполнению всеохватывающих реформ в государстве.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Государственным департаментом США в понедельник вечером, сообщает Укринформ.

«Четыре года назад на Майдане, центральной площади Киева, украинцы, которые представляли все слои населения из всех регионов страны, объединились, требуя от правительства признать выбор граждан Украины присоединиться к Европе», - отмечается в документе.

Много украинцев из Небесной Сотни отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине.

«Соединенные Штаты продолжат стоять вместе с Украиной, которая противостоит продолжающейся российской агрессии, что лишила жизни более 10 тыс. человек и заставила оставить свои дома более 1,6 млн украинцев», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что Украина «сделала важные шаги в течение последних четырех лет». Вместе с тем, отмечается необходимость «сделать еще больше», чтобы выполнить обещания, озвученные на Майдане и высвободить весь потенциал Украины.

«Соединенные Штаты призывают украинских лидеров удвоить усилия по реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы», - отмечается в заявлении Государственного департамента США.

Напомним, сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги