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Министерство иностранных дел Армении приветствует решение парламента Нидерландов от 22 февраля признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году.

«Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям и благородному делу предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», - говорится в заявлении, передает Радио Свобода.

Между тем в МИД Турции заявили, что «решительно» осуждают этот шаг. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства указали, что «решение не является юридически обязательным или действительным».

Анкара акцентировала внимание на том, что правительство Нидерландов после голосования заявило, что решение не станет официальной политикой государства в этом вопросе.

22 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Сигрид Кааг заявила, что кабинет министров Нидерландов «продолжит проявлять сдержанность» в политически чувствительном вопросе массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, которые парламент решил признать геноцидом.

Турция, которая является преемницей Османской империи, отвергает обвинения в геноциде 1915-1923 годов. Анкара утверждает, что от 300 до 500 тысяч армян и такое же число турок погибли в гражданской войне, когда армяне восстали против османских правителей и поддержали вторжение российских войск.

Армяне утверждают, что около полутора миллиона человек были убиты в Османской империи во время насилия, вспыхнувшего в 1915 году. Многие страны поддерживают Армению в признании той резни геноцидом – не менее 23 страны, включая Францию ​​и Германию, признали убийства армян в Османской империи геноцидом.
ForUm

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