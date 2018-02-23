Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает неприемлемыми высказывания главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля в адрес и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Об этом она написала в Facebook.

«Безнаказанность вызывает уродливые формы злоупотреблений. В парламенте сексистские высказывания получают возмущение коллег, но это не приводит ни к каким действиям регламентного комитета в отношении нарушителей. Нарушения прав человека, дискриминация через унижения женщин-журналисток при личном их обыске не вызвали никакой реакции руководства Нацполиции. А должностное лицо высокого уровня – председатель Закарпатской облгосадминистрации – позволяет себе публичное нецензурное оскорбление и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун», – отметила вице-премьер.

«Как член правительства Украины, решительно осуждаю такое поведение, считаю ее категорически неприемлемым!» - подчеркнула она.

Климпуш-Цинцадзе считает, что это «оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину». Не говоря уже о том, что она звучит от чиновника.

Она подчеркнула, что согласно законодательству, Москаль по сути совершил хулиганский поступок, который подпадает под определение статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Напомним, на сессии облсовета Москаль резко высказался в отношении Супрун.

«Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Супрун рассказала, когда вакцина от кори появится в регионах Украины. Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: «Есть проблемы на Закарпатье, потому что та местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой». Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь», - заявил Москаль.