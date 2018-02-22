Главу Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля возмутило заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

На сессии облсовета Москаль процитировал заявление Супрун, одновременно комментируя его, сообщает ТСН.

«Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Супрун рассказала, когда вакцина от кори появится в регионах Украины. Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: «Есть проблемы на Закарпатье, потому что та местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой». Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь», - резко отреагировал Москаль.

Также он опроверг, что якобы врачи не желают использовать «нерастаможенные должным образом» лекарства.

«Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли приостановить распространение кори», - добавил глава Закарпатья.

Напомним, Венгрия предоставила Закарпатью восемь тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи.