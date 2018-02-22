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Кабинет Министров утвердил перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Соответствующее постановление №1104 от 18 февраля опубликовано на правительственном портале.  

В перечень включены органы, на сферы деятельности которых не распространялось действие моратория на проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в 2017 году, а также дополнительно выводятся из-под действия моратория ГФС, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Гослекслужба, Госгеонедр, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично – ГосЧС, всего 20 органов.

В Кабмине отметили, что такой подход к формированию перечня органов государственного надзора (контроля) применен с целью обеспечения развития предпринимательства, а также обеспечения контроля за наиболее уязвимыми и рискованными сферами общественных отношений и выполнения международно-правовых обязательств Украины.

Напомним, Кабинет Министров предложил Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями. Соответствующий законопроект №8045 зарегистрирован в Раде 15 февраля.
ForUm

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