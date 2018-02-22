Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявляет, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, который будет иметь негативные последствия для энергетического сектора и экономики Украины. Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

Говоря об энергетической политике относительно Украины, дипломат заявил, что Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины, сообщает УНИАН.

«Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. Мы по этой причине против газопровода «Северный поток-2», который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости», - сказал дипломат.

В то же время, заместитель госсекретаря США добавил, что этот газопровод «по меньшей мере существенным образом подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и ее экономику».

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что не видят необходимости в реализации проекта по строительству нового российского газопровода «Северный поток-2».