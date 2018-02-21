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За минувшие сутки боевики провели 15 прицельных обстрелов позиций сил ВСУ.  В результате действий агрессора погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитники получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.  

На луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали опорные пункты у Песок, а в пригороде Авдеевки – вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
ForUm

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