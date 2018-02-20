По делу относительно событий на Майдане 18 февраля 2014 года в общем объявлено о подозрении 14 лицам. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, начальник Управления общественной безопасности Национальной гвардии Украины Владимир Гриняк уже знакомится с материалами уголовного производства, в котором он является подозреваемым, в частности, в противодействии мирным собраниям во время событий на Евромайдане в Киеве 18 февраля 2014 года.

«В отношении 7 лиц обвинительные акты направлены в суд. И у нас один из подозреваемых в настоящее время знакомится с материалами уголовного производства. Ему объявлено о завершении (досудебного расследования. – Ред.). И он знакомится. Судом ограничен в ознакомлении. Суд установил срок - до мая. Это - бывший заместитель начальника Департамента общественной безопасности, а в настоящее время начальник Управления общественной безопасности Национальной гвардии Министерства внутренних дел», - сказал Горбатюк, сообщает УНИАН.

По его словам, следствие уже объявило в этом эпизоде подозрения 14 лицам. «Если говорить о первой части 18 февраля, то на сегодня (кроме того, что установлены факты убийств 11 человек и более 500 получили огнестрельные ранения) по этим событиям расследовалось 17 уголовных производств. В целом сообщено о подозрении 14 лицам. Это, начиная с бывшего президента, министра внутренних дел, его заместителя, руководства киевской полиции, руководству «Беркута» - как киевского, так и других областей - и ряда сотрудников «Беркута», - отметил Горбатюк и уточнил, что 6 подозреваемых находятся в розыске.

Напомним, ранее Горбатюк сообщил, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.

В правоохранительных органах продолжают работать 12 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям против Майдана.