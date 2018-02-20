В правоохранительных органах продолжают работать 12 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям, совершенным во время событий на Майдане зимой 2014 года. Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

В частности, подозреваемый в причастности к расстрелам активистов на Майдане 18 февраля занимает одну из руководящих должностей в Национальной гвардии. «Это бывший заместитель начальника Департамента общественной безопасности, а в настоящее время действующий начальник управления общественной безопасности Национальной гвардии Министерства внутренних дел. Мы имеем такую ситуацию, когда подозреваемые продолжают работать в правоохранительных органах», - заявил Горбатюк, сообщает РБК-Украина.

По его словам, суд не удовлетворяет ходатайство следователей об отстранении чиновника. Еще двое подозреваемых в настоящее время занимают высокие должности в Национальной полиции.

Напомним, ранее Горбатюк сообщил, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.