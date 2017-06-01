В Польше в поселке Хващино под Гданьском группа пьяных поляков ворвалась в дом к украинским работникам и с криками: «Польша для поляков», «Уезжайте в Украину», избила жителей дома. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Пьяная компания пришла с мальчишника, который был в соседнем доме. По словам одного из работников, поляки также бросали в них камни и бутылки, передает 112 Украина.

Когда они позвонили собственнику фирмы Lilan, Иренеушу Надольскому, в которой работают, тот немедленно прибыл на место, однако тоже пострадал от пьяной компании.

«На него напала группа из нескольких десятков человек. У них в руках были разбитые бутылки, железные палки и бейсбольные биты. Несколько украинцев бросились ему на помощь. Они также были избиты. Когда им удалось уйти, в сторону дома снова полетели камни и бутылки», - пишет издание.

«Полиция, приехав на место, не стала сразу вмешиваться и просто стояла рядом, дожидаясь подкрепления», - отмечает издание. В результате половина участников драки сбежала.

Полиция задержала 7 мужчин в возрасте от 23 до 28 лет. Все были в состоянии алкогольного опьянения, у одного из них нашли кокаин.

В отношении их будет применяться надзор полиции, залог в 1 тыс. зл. и запрет приближаться к жертвам и к их дому на расстояние менее 100 м.

По словам одного из работников, 26-летнего Юрия Дзвония из Тернополя, он перевез в Польшу дочь и жену и сейчас опасается за их безопасность.