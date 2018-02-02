Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Украинская правда.

«Действительно есть, и об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине, вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения в Украине. И мы сейчас работаем с МВФ», - заявил он.

Глава правительства рассказал, что во время этого сотрудничества украинская сторона придерживается своего собственного мнения и не соглашается с некоторыми предложениями фонда.

«Я считаю, что должно быть справедливое формирования цены в стране, и понятно, что надо так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений», - отметил он.

Премьер признал, что разница между коммерческой и бытовой ценам на газ – плохое явление, поскольку дает основания для манипуляций.

Также он отметил, что в текущем отопительном сезоне тариф на газ для населения повышаться не будет.

«Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом вам сказал, и я сдержу свое слово», - пообещал Гройсман.

При этом он отметил, что в Украине нужно создать систему защиты населения от возможного подорожания голубого топлива.

Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что одним из условий пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша Украине является приведение цен на газ до рыночного уровня.