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В Министерстве внутренних дел России обвинили Украину в производстве и поставках в РФ синтетических наркотиков. Об этом статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме РФ.

«Мы говорим о том, что у нас появилась нова страна, которая производит и организует наркотрафик, - это Украина, к сожалению», - заявил Зубов.

По его словам, граждане Украины являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ. Кроме того, граждане Украины производят такие наркотики и непосредственно в России, заявил Зубов. «Соответственно, такой же поток следует и в Европу», - отметил замглавы МВД РФ, сообщает УНИАН.

По его словам, это вопрос, который, видимо, будет подниматься в ближайшее время, и РФ всем своим зарубежным партнерам будет рекомендовать отслеживать его. Зубов утверждает, что недавно был в командировке в Аргентине, и министр общественной безопасности этой страны признал, что в наркобизнесе появился «украинский фактор».

При этом он заявил об усилении сотрудничества с украинскими правоохранителями в вопросах обмена информацией.

Напомним, суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле «солью». 
ForUm

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