Суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле «солью», сообщила в понедельник прокуратура Белгородской области.

Согласно материалам уголовного дела, с 2014 года по май 2015 года неустановленные лица организовали сеть торговли наркотиками бесконтактным способом. В Белгородской области для этого было создано структурное подразделение, передает РИА Новости.

Во главе стояли «кураторы», которые руководили «операторами», «координаторами», «вербовщиками», «закладчиками», «курьерами», «бухгалтерами». По данным надзорного ведомства, в ходе предварительного следствия были установлены и задержаны 29 участников преступного сообщества — «закладчиков», которые сбывали синтетические наркотики на территории Белгорода, Старого Оскола, Иваново. «Помощником прокурора Белгорода поддержано государственное обвинение в отношении 10 участников организованной группы, осуществлявших закладки «соли» на территории Белгородской области… Приговором суда в зависимости от роли и степени участия каждого из членов организованной группы они признаны виновными в инкриминируемых деяниях и им назначено наказание от 7 лет 6 месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как пояснила старший помощник прокурора Белгородской области Ольга Моисейкина, все 10 осужденных — граждане Украины. На данный момент из 29 установленных участников преступного сообщества 28 человек осуждены, один находится в федеральном розыске.

Напомним, ранее начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич призвал украинцев не ездить в Россию, которая, по его словам, стала «территорией опасности».

