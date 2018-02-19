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Украинскому фристайлисту Александру Абраменко вручили золотую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх-2018.

Как сообщает пресс-служба НОК, почетную миссию вручить медаль высшей пробы первому олимпийскому чемпиону среди мужчин в истории выступлений сборной команды независимой Украины получил член Исполкома Международного Олимпийского комитета, олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Во время награждения на зимней Олимпиаде-2018 в честь победы украинца подняли сине-желтый флаг и прозвучал гимн Украины.

18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. 
ForUm

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