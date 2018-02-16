Полиция задержала мужчину, который разбил 13 автомобилей возле Соломенского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«Очевидцы заметили мужчину, который вышел во двор суда на улице Шутова с топором в руках. Он сразу начал крушить припаркованные машины. Правоохранители задержали мужчину», - говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Эксперты осматривают место происшествия. Предварительно установлено, что злоумышленник разбил стекло, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей.

Мужчину доставили в управление полиции. Сейчас 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям. Выяснилось, что он живет в Одессе и сегодня приехал в столицу. Устанавливаются мотивы его поступка.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий мужчины.

Ранее об инциденте сообщила судья Виктория Кицюк.