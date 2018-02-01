При отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ руководители учебных заведений имеют право принять решение о полном или поклассовом приостановлении учебного процесса. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в Киеве наблюдается ухудшение эпидемической ситуации среди школьников по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

«Сейчас в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне, характерном для данного периода года. Однако за 4-ю неделю 2018 зарегистрирован рост заболеваемости на 11,4%, если сравнивать с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детей, и хотя пока преимущественно болеют дошкольники, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25%», - пояснил Поворозник.

По его словам, во избежание распространения инфекции принято решение о приостановлении занятий в одной из школ, где уровень заболеваемости превысил 20%. Еще в 14 произошло частичное поклассовое закрытие. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

«Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах», - отметил Поворозник.

Он отдельно напомнил о проведении элементарных санитарно-эпидемических мероприятий.

«Важно усилить дезинфекционный режим в помещениях, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить регулярное сквозное проветривание комнат, не допускать к посещению заведения лиц с признаками инфекционного заболевания. Также необходимо ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях, избегать большого скопления людей. Такие рекомендации касаются как учебных заведений, так и предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, где работают люди», - отметил чиновник.